В Дагестане зафиксировано распространение сибирской язвы
14 октября 201922:07
В Дагестане зафиксировано заболевание людей сибирской язвой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, несколько жителей республики обратились к специалистам с одинаковыми симптомами схожими с сибирской язвой. Точное количество заболевших людей уточняется.
Предполагается, что заболевание перешло на людей от крупного рогатого скота.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ДагестанЗаболевание
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