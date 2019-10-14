В Дагестане зафиксировано распространение сибирской язвы

В Дагестане зафиксировано заболевание людей сибирской язвой. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, несколько жителей республики обратились к специалистам с одинаковыми симптомами схожими с сибирской язвой. Точное количество заболевших людей уточняется.

Предполагается, что заболевание перешло на людей от крупного рогатого скота.



