В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
В Дагестане задержаны еще два сотрудника патрульно-постовой службы по делу о гибели участника специальной военной операции Ахмеда Джабраилова в отделе полиции в Махачкале.
Об этом сообщил в Telegram председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
Ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий был арестован на два месяца командир отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале.
9 июля в отделе полиции по Советскому району скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний Джабраилов. Произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения в отделе полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
- Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине
- Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области
- Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже
- Генерал Попов потребовал допросить бывших сослуживцев в качестве свидетелей
- Госдеп США заявил о важности соблюдения Монголией международных обязательств
- Маск заявил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США
- Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
- Ростислава Шурму уволили с поста замглавы офиса президента Украины
- Кологривый назвал съемки в роддоме самым запоминающимся моментом «Комбинации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru