В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО

Об этом сообщил в Telegram председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий был арестован на два месяца командир отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале.

9 июля в отделе полиции по Советскому району скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний Джабраилов. Произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения в отделе полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

