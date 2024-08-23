В Дагестане врачи извлекли из глаза мужчины 35 опарышей

Врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) в Дагестане успешно извлекли из глаза мужчины около 35 червей, сохранив его зрение. Об этом сообщается в Telegram-канале больницы.

Бездомный мужчина был направлен в эту больницу после того, как врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи заметили выпадение червей из его глаза. Специалисты РОБ имени Х.О. Булача оперативно провели процедуру извлечения опарышей.