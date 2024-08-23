В Дагестане врачи извлекли из глаза мужчины 35 опарышей
Врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) в Дагестане успешно извлекли из глаза мужчины около 35 червей, сохранив его зрение. Об этом сообщается в Telegram-канале больницы.
Бездомный мужчина был направлен в эту больницу после того, как врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи заметили выпадение червей из его глаза. Специалисты РОБ имени Х.О. Булача оперативно провели процедуру извлечения опарышей.
Заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиева пояснила, что личинки мух размером от 4 до 12 миллиметров сильно повредили роговицу и слизистую оболочку глаза. Под местной анестезией врачи удалили червей и провели обработку глаза для предотвращения инфекций.
Она добавила, что благодаря своевременной помощи мужчине удалось сохранить зрение, и сейчас его состояние стабильно, передает «Радиоточка НСН».
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