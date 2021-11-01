В Дагестане проводится проверка после найденных в реке шприцов
В Дагестане экологи нашли в реке Аварское Койсу Гергебильского района большое количество использованных шприцов, сообщает РИА Новости.
По данному факту местные власти проводят проверку. Шприц могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды. На месте работает следственная группа и представители администрации района, а также глава села.
Нарушителей обещают привлечь к ответственности по всей строгости закона. Обнаруженные в реке десять мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию районной больницы и после осмотра следственными органами утилизированы.
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