В Дагестане проводится проверка после найденных в реке шприцов

В Дагестане экологи нашли в реке Аварское Койсу Гергебильского района большое количество использованных шприцов, сообщает РИА Новости.

По данному факту местные власти проводят проверку. Шприц могут быть опасны для жизни людей и окружающей среды. На месте работает следственная группа и представители администрации района, а также глава села.

Нарушителей обещают привлечь к ответственности по всей строгости закона. Обнаруженные в реке десять мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию районной больницы и после осмотра следственными органами утилизированы.

