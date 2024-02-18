В Дагестане нашли пропавшую девочку на пятый день поисков
18 февраля 202401:41
На Украине в Харьковской области произошел взрыв, сообщает в Telegram телеканал «Общественное».
Это случилось на фоне воздушной тревоги.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях на Украине.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru