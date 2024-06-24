В Дагестане на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте выделили 50 млн

Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте, выделили 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

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Отмечается, что средства, выделенные из резервного фонда республиканского кабмина, будут направлены региональному социальному фонду «Все вместе».

«Семьи погибших получат по млн рублей. Всем пострадавшим также окажут материальную помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений», - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20 человек, пострадали ещё 46, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гаджибалаев Гянжеви
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