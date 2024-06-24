В Дагестане на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте выделили 50 млн
Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте, выделили 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Отмечается, что средства, выделенные из резервного фонда республиканского кабмина, будут направлены региональному социальному фонду «Все вместе».
«Семьи погибших получат по млн рублей. Всем пострадавшим также окажут материальную помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений», - говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что число погибших в результате теракта в Дагестане выросло до 20 человек, пострадали ещё 46, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru