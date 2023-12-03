В Чите водитель с елкой на крыше устроил дрифт
3 декабря 202307:01
В Чите водитель устроил дрифт в центре города, сообщает chita.ru.
При этом на крыше автомобиля была новогодняя елка. По словам очевидцев, машина проехала по Баргузинскому кольцу. При этом новогоднее дерево было обмотано гирляндой.
Ранее блогера Хасбика задержали за дрифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru