В Чите водитель с елкой на крыше устроил дрифт

В Чите водитель устроил дрифт в центре города, сообщает chita.ru.

Установлен новый мировой рекорд по продолжительности дрифта

При этом на крыше автомобиля была новогодняя елка. По словам очевидцев, машина проехала по Баргузинскому кольцу. При этом новогоднее дерево было обмотано гирляндой.

Ранее блогера Хасбика задержали за дрифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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