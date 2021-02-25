В Чите дезертира опознали спустя 16 лет после смерти

Дезертировавшего более 16 лет назад солдата-срочника обнаружили в Чите, установив его личность по отпечаткам пальцев после смерти. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного Комитета РФ.

По данным ведомства, военнослужащий 20 сентября 2004 года находился в составе рабочей команды на танкодроме в поселке Песчанка. Около 19 часов по местному времени солдат самовольно покинул танкодром.

Поиски военнослужащего не принесли успехов. Следствие рассматривало различные версии, в том числе, убийство сослуживцами или утопление в техническом водоеме, но ни одна из них не подтвердилась, отмечают Известия.

Позже, в сентябре 2020 года, в одном из частных домов в Чите было обнаружено тело мужчины. По словам хозяйки дома, погибший — ее гражданский муж, однако никаких удостоверяющих личность документов она предоставить не смогла, отмечает телеканал «360».

Следователи провели проверку, и по ее итогам правоохранители выявили совпадение отпечатков пальцев мужчины с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего. Следствие по делу солдата возобновили.

В результате судебной экспертизы подтвердилась идентичность отпечатков погибшего мужчины и срочника-дезертира. Кроме того, солдата по фотографии опознала его мать. Уголовное дело прекратили в связи с гибелью фигуранта.

