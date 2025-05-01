В честь Дня весны и труда Музей Победы познакомит с профессиями 1940-х годов

Музей Победы 3 и 4 мая проведет интерактивную бесплатную программу, которая погрузит посетителей в атмосферу 1940-х годов. Гости мемориального комплекса на Поклонной горе узнают о самых востребованных профессиях тех лет.

Мероприятия пройдут в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический» и будут посвящены Дню весны и труда. Гости музея смогут посетить 80 тематических интерактивных площадок. Реконструкторы расскажут о работе медиков, швейном и обувном деле, а также о кузнечном мастерстве.

Кроме того, в тематических локациях гости узнают о таких военных профессиях, как сапер, регулировщик, десантник, разведчик, связист и других. Посетители также смогут пройти квест «Вперёд к Победе» по шести разным маршрутам.

Любителей музыки ждет также концертная программа, в рамках которой будут представлены популярные шлягеры середины ХХ века, песни о любви, Родине, дружбе, современные хиты, а также классическая музыка. В субботу около легендарной полуторки выступят участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна». В воскресенье на «Фронтовой агитбригаде» концертную программу представят хор и солисты детской школы искусств им. С.Я. Лемешева и симфонический оркестр «Union» детской школы искусств №11.

Также для посетителей музея Победы проведут мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления.

