В Чечне появилось первое женское такси

Специальная служба такси для обслуживания дам с женщинами-водителями за рулем заработала в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости. Руководитель службы, которым также является женщина Мадина Цакаева, рассказала, что первоначально на линию выпустили пять машин, по мере увеличения спроса их число увеличится до 20. Кроме того, она пояснила, что зявки от мужчин операторы принимать не будут ни в коем случае.

Специальная служба такси получила название «Мехкари», что в переводе с чеченского означает «девушки». Отмечается, что женское такси отличается от мужского цветом «шашки». У парка службы «Мехкари» она фиолетовая.

Ранее НСН сообщала, что на сайте Госдепа США появилось предупреждение для планирующих поездку в Россию американцев об опасности похищения. Ведомство отмечает, что она в первую очередь исходит от бандитских группировок на Кавказе.



Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН поблагодарил Госдепартамент за такое предупреждение.

