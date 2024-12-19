В Чечне назвавшим детей в честь национальных героев выплатят 500 тысяч рублей

Дети из Чечни, которых назовут в честь национальных героев, получат выплату в 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся... в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — подчеркнул политик.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Чечни, властям поручено обозначить день, рожденные в который малыши получат выплату. Акция пройдет до конца декабря.

Между тем Рамзан Кадыров заявил о необходимости закрыть в Чечне салоны красоты, которые транслируют неподобающую рекламу и «развращают людей», пишет Ura.ru.

