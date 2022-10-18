В частично разрушенный дом в Ейске вернулись десятки семей
В Ейске десятки семей вернулись в частично разрушенный дом, на который 17 октября упал военный самолет. Об этом сообщили власти Краснодарского края.
По данным губернатора Кубани Вениамин Кондратьева, в дом возобновлены подача газа, электричества, холодной и горячей воды.
Всего в дом вернулись 137 семей, согласно данным властей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Су-34, взлетевший с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта, упал в Ейске из-за возгорания одного из двигателей. Пилоты катапультировались. В результате погибли 15 человек.
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