В частично разрушенный дом в Ейске вернулись десятки семей

В Ейске десятки семей вернулись в частично разрушенный дом, на который 17 октября упал военный самолет. Об этом сообщили власти Краснодарского края.

По данным губернатора Кубани Вениамин Кондратьева, в дом возобновлены подача газа, электричества, холодной и горячей воды.

Всего в дом вернулись 137 семей, согласно данным властей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Су-34, взлетевший с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полёта, упал в Ейске из-за возгорания одного из двигателей. Пилоты катапультировались. В результате погибли 15 человек.

