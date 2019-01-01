В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖ

Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, подкрепив свои слова характеристикой из московского следственного изолятора.

Как напоминает RT, сегодня, 6 мая, в Пресненском суде столицы проходят прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказание фигурантам дела. В отношении футболистов ранее было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фигуранты находятся под арестом, который в начале апреля был продлён до 25 сентября, отмечает Ura.ru.