В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖ
Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, подкрепив свои слова характеристикой из московского следственного изолятора.
Как напоминает RT, сегодня, 6 мая, в Пресненском суде столицы проходят прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказание фигурантам дела. В отношении футболистов ранее было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Фигуранты находятся под арестом, который в начале апреля был продлён до 25 сентября, отмечает Ura.ru.
В октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками массовых драк в центре столицы.
Между тем, ранее НСН сообщала, что Кокорин и Мамаев содержатся в камерах, которые рассчитаны на 2-4 человек. Известно, что с ними сидя заключённые, с которыми они были на карантине. Отмечается, что футболисты не отказываются мыть туалеты. Более того, они делают это по собственному желанию, чередуясь с «соседями» по камере.
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