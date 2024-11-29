В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды со снегопадом

Также власти призвали граждан не пользоваться личным авто, так как из-за обильного таяния снега лед намерзает на дорогах и тротуарах.

До этого режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске в связи со снежной бурей. Отмечается, что соответствующее решение приняла комиссия по ЧС. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия». ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. Учеников школ города перевели на дистанционное обучение до пятницы включительно.

Ранее в поселке Тикси Булунского района Якутии закрыли детские сады, школы и отменили женский труд из-за снежной пурги и порывов ветра до 38 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

