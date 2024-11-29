В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды со снегопадом
В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды со снегопадом и плюсовыми температурами, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.
Отмечается, что все учащиеся из Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение, а также часть учащихся из других районов. Такой временный формат обучения затронул 80 тысяч учеников.
Также власти призвали граждан не пользоваться личным авто, так как из-за обильного таяния снега лед намерзает на дорогах и тротуарах.
До этого режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске в связи со снежной бурей. Отмечается, что соответствующее решение приняла комиссия по ЧС. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия». ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. Учеников школ города перевели на дистанционное обучение до пятницы включительно.
Ранее в поселке Тикси Булунского района Якутии закрыли детские сады, школы и отменили женский труд из-за снежной пурги и порывов ветра до 38 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».
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