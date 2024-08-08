В Британии оштрафовали крупного аудитора за работу с российской компанией

В Великобритании оштрафовали одну из крупнейших аудиторских компаний мира EY (Ernst & Young) за нарушение лимитов на комиссионные от российской сталелитейной группы «Евраз», подконтрольной бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом пишет издание Frank Media со ссылкой на данные Совета по финансовой отчетности Великобритании (FRC).

По итогу проверки было выявлено, что компания в два раза превысила предел комиссионных за неаудиторские услуги, которые были оказаны «Евразу» в 2021 году.

На данный момент лимит на неаудиторские услуги составляет 70% от средних гонораров, полученных аудиторской фирмой за последние три года. При этом общая сумма вознаграждения EY за работу над «Проектом Близнецы» по разделению угольных активов «Евраза» превысила $535 тысячи при допустимом лимите в $280 тысячи.

Ранее аудитор также был оштрафован регулятором ФРГ из-за банкротства финансовой компании Wirecard AG, напоминает «Радиоточка НСН».

