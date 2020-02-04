В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам
Один из корпусов Боткинской больницы трансформируют под амбулаторное онкологическое отделение, которое откроется в течение 2-х лет. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, создание амбулаторного онкоотделения в больнице позволит оказывать полный цикл помощи людям с онкологией. Чиновница отметила, что ремонт и ввод в эксплуатацию здания займет около 1,5-2 лет.
Ракова также сообщила, что на территории Боткинской больницы появится новый корпус скорой помощи. Его строительство начнется весной текущего года и, как планируется, завершится в 2023 году.
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