В Боснии и Герцеговине рассказали о происхождении подаренной Лаврову иконы

Подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову икона Николая Чудотворца не является украденной, передает канал РТРС.

В администрации президиума сообщили, икона не находится в списке пропавших и ее не разыскивают. Кроме того, нет подтверждение того, что икона является частью культурного наследия.

Отмечается, что наличие на иконе печати социалистической Украины не указывает на ее уникальность, так как предмет искусства был частью серийного выпуска.

Додик подарил главе МИД РФ икону 14 декабря. Ряд СМИ сообщили, что это икона была написана в 18 веке и изначально находилась в Луганске. Позже в российском дипведомстве заявили, что вернут икону дарителям «для дальнейшего усточнения ее истории по линии Интерпола».





