В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты
В Москве доплатят сотрудникам больниц, которые работают на так называемом аутсорс». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
В организации отметили, что в ряде московских медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг — то есть, их исполняют представители частных организаций по контрактам. При этом в ряде случаев через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал.
Однако сотрудникам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в «ковидных корпусах», - говорится в сообщении департамента.
Подчеркивается, что сотрудники получат средства, равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. При этом сумма доплат будет рассчитываться с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудника в учреждении.
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