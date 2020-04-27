В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты

В Москве доплатят сотрудникам больниц, которые работают на так называемом аутсорс». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В организации отметили, что в ряде московских медицинских учреждений некоторые виды работ переданы на аутсорсинг — то есть, их исполняют представители частных организаций по контрактам. При этом в ряде случаев через подрядные организации к работе также приглашен младший медицинский персонал.

Однако сотрудникам, не входящим в штат государственной медицинской организации, не полагаются федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в «ковидных корпусах», - говорится в сообщении департамента.

Подчеркивается, что сотрудники получат средства, равные сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. При этом сумма доплат будет рассчитываться с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудника в учреждении.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЗарплатыКоронавирусМосква
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