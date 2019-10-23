В Boeing рассказали, когда снова полетят 737 Max

Представители компании заявили, что сейчас их специалисты ведут работу над исправлением выявленных неисправностей.

В октябре 2018 года первый Boeing 737 Max упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Аналогичная авиакатастрофа с 737 Max произошла в марте 2019 года возле Адис-Абебы, после чего все авиакомпании приостановили полеты этой модификации.

В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек. Считается, что причиной гибели обоих лайнеров стали ошибки в программном обеспечении, из-за чего самолеты переходили в режим пикирования.

