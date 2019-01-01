В ближайшие часы на Москву обрушится гроза

Жителей Москвы предупредили о грозе и шквалистом ветре, которые ожидаются в регионе в ближайшие часы. Как пишет ТАСС, в связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение. Спасатели советуют горожанам воздержаться от прогулок. В том случае, если непогода всё же застанет в пути, стоит обходить рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.

Специалисты отмечают, что неблагоприятные погодные условия прогнозируются в период с 17 до 22 часов. В столице и Подмосковье ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра. Его порывы местами могут достигать 15 м/с.

Между тем, как отмечают Дни.ру, в ближайшие несколько дней москвичам не стоит ждать июльской жары, однако температурные значения постепенно будут возвращаться к климатической норме месяца. Средняя температура в течение этой недели составит от +18 до +25 градусов.

