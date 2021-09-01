В Беслане начались мероприятия в память о жертвах теракта в школе

В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1, сообщает РИА Новости. К кресту в спортзале, где произошла трагедия, возложили цветы. После полудня состоится пресс-конференция пострадавших в теракте. Далее планируется вручение памятных медалей спасателям, а также врачам и социальным работникам, которые помогали детям справиться с последствиями трагедии. Вечером во дворе школы зажгут свечи.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Количество раненых превысило 800 человек.

