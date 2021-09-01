В Беслане начались мероприятия в память о жертвах теракта в школе
В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1, сообщает РИА Новости. К кресту в спортзале, где произошла трагедия, возложили цветы. После полудня состоится пресс-конференция пострадавших в теракте. Далее планируется вручение памятных медалей спасателям, а также врачам и социальным работникам, которые помогали детям справиться с последствиями трагедии. Вечером во дворе школы зажгут свечи.
Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Количество раненых превысило 800 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Вице-мэр Ракова поздравила школьников с началом учебного года
- В Беслане начались мероприятия в память о жертвах теракта в школе
- «Официант наш величайший»: украинские пользователи высмеяли фото Зеленского в США
- Россиянин установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио
- Путин прилетел во Владивосток
- Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
- СМИ: Пять человек пропали без вести после крушения вертолета ВМС США
- Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране
- В Госдуме предложили ввести пособие для одиноких пенсионеров
- Эксперты обнаружили уязвимости в чат-ботах российских банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru