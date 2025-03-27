В Белоруссию для участия в параде Победы прибыли российские танки

Танки Т-34 прибыли из России в Белоруссию, техника будет участвовать в параде, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник главы Минобороны по идеологической работе в вооруженных силах - руководитель главного управления идеологической работы военного ведомства Белоруссии Леонид Касинский, передает пресс-служба правительства республики.

По его словам, для военных, которые примут участие в исторической части парада, уже шьют форму военных лет.

«Готовится техника, прибыли уже из Российской Федерации танки Т-34, которые будут принимать непосредственное участие в исторической части парада», - указал Касинский.

На мероприятии представят различные образцы вооружения и военной техники. Касинский отметил, что власти взаимодействуют с представителями малого бизнеса, которые безвозмездно предоставляют имеющиеся у них образцы техники и оружие времен Великой Отечественной войны.

Между тем вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что почетный караул гвардии страны примет участие в параде 9 Мая в Москве, пишет RT.

