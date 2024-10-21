В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
21 октября 202410:04
Доступ к сайту онлайн-кинотеатра Okko возобновили в Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве информации страны.
«Мининформ возобновил доступ к оkko. tv. Соответствующее решение... принято в связи с устранением владельцем... нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», — указали в ведомстве.
Ранее белорусские власти ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра в связи с нарушением закона о СМИ в части размещения запрещенной информации, направленной на пропаганду жестокости. О мерах объявили 1 октября, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея
- В Алтайском крае задержаны два вербовщика террористов
- СМИ: Центробанк рассмотрит введение новых тарифов для оплаты покупок по биометрии
- Юлия Навальная заявила, что будет участвовать в выборах президента, если вернется в Россию
- СМИ: Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен
- Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой
- СМИ: В России предложили лицензировать продажи сигарет
- Умер актер из сериала «Нюхач» Николай Седнев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru