В Бельгии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Министр туризма бельгийского региона Валлония Валери де Бю предложила обсудить введение в стране обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом де Бю заявила в эфире телеканала RTL.
Министр отметила, что показатели вакцинации в регионе неплохие, однако «остается вопрос», удастся ли убедить непривитых в необходимости использования вакцины.
«Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня», — считает де Бю.
Как подчеркнула министр, обязательная вакцинация — лучшее и более надежное решение, чем санитарные пропуска, которые планируется ввести в Бельгии для посещения ряда общественных мест лицами старше 16 лет. Де Бю отметила, что документ может быть временным решением, так как власти не хотят «вновь возвращаться к изоляции, лишать наших граждан их законных прав и свобод».
По данным бельгийского института по вопросам здравоохранения Sciensano, в королевстве полностью вакцинированы около 84% взрослого населения. Показатель вакцинации среди взрослых жителей Валлонии — порядка 79 процентов. В стране зафиксировано снижение случаев COVID-19 на 3% по сравнению с прошлой неделей, вместе с тем показатели госпитализации и число летальных исходов увеличиваются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- В России подтвердили 18 380 случаев коронавируса за сутки
- Прощание с главой МЧС пройдёт 10 сентября в Москве
- Эрдоган посетит США с рабочим визитом с 19 по 22 сентября
- В Бельгии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
- Венгрия израсходовала свои запасы вакцины «Спутник V»
- СМИ: Путин и Байден проведут новую встречу
- Стартовали российско-белорусские учения «Запад-2021»
- Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на обучение детей
- Сведения о юрлицах и ИП появились в поиске «Яндекса»
- Путин заявил о важности партнерства с Таджикистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru