В Бельгии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Министр туризма бельгийского региона Валлония Валери де Бю предложила обсудить введение в стране обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом де Бю заявила в эфире телеканала RTL.

Министр отметила, что показатели вакцинации в регионе неплохие, однако «остается вопрос», удастся ли убедить непривитых в необходимости использования вакцины.

«Если мы хотим действительно победить этот вирус, надо начинать обсуждение обязательной вакцинации… Важно начать обсуждение уже сейчас, это не быстрый процесс, а нам необходимо противостоять пандемии сегодня», — считает де Бю.

Как подчеркнула министр, обязательная вакцинация — лучшее и более надежное решение, чем санитарные пропуска, которые планируется ввести в Бельгии для посещения ряда общественных мест лицами старше 16 лет. Де Бю отметила, что документ может быть временным решением, так как власти не хотят «вновь возвращаться к изоляции, лишать наших граждан их законных прав и свобод».

По данным бельгийского института по вопросам здравоохранения Sciensano, в королевстве полностью вакцинированы около 84% взрослого населения. Показатель вакцинации среди взрослых жителей Валлонии — порядка 79 процентов. В стране зафиксировано снижение случаев COVID-19 на 3% по сравнению с прошлой неделей, вместе с тем показатели госпитализации и число летальных исходов увеличиваются.

