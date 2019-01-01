Общество
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишут «Дни.ру».
В Башкирии два ребенка отравились бытовым газом
27 мая20:38
В Уфе два ребенка получили отравление бытовым газом.
ЧП произошло из-за неисправности внутриквартирного газового оборудования.
Малышей пришлось госпитализировать.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишут «Дни.ру».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Отравление
Горячие новости
- Возбуждено новое дело против Порошенко
- Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
- Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
- «Будет висеть на дереве». Ярош пригрозил Зеленскому убийством
- Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству