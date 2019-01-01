Общество

В Башкирии два ребенка отравились бытовым газом

27 мая20:38

В Уфе два ребенка получили отравление бытовым газом.

ЧП произошло из-за неисправности внутриквартирного газового оборудования.

Малышей пришлось госпитализировать.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Отравление