В Байконуре организуют спецхранилища продовольствия

Власти города Байконур организуют спецхранилища для дополнительных объемов продовольствия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что на закупку продуктов планируется выделить деньги из бюджета. Согласно администрации, перебоев с поставками в городе не ожидается.

Ранее в городе был установлен повышенный уровень террористической опасности и введен комендантский час до 19 января. Также запрещены собрания в группы более трех человек.

В Казахстане со 2 января начались протесты, перешедшие в массовые беспорядки. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).



