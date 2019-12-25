В АТОР назвали «революционным» грядущее введение электронных виз

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что практическую отмену виз в России будет невозможно переоценить.

«Для нашего рынка это очень важная, фактически революционная история», - считает эксперт.

Введение электронных виз по всей России гарантирует рост спроса.

«Даже не по осторожным, а по пессимистичным прогнозам наших аналитиков, рост спроса может составить более 30% по тем рынкам въездного туризма, которые в предварительном списке – а это 53 страны. Из них много азиатских, есть европейские страны», - заявила Ломидзе в ходе выступления в пресс-центре НСН.

По ее словам, 2020 год должен стать годом активного информирования мирового сообщества о том, что в Россию можно будет приехать по электронной визе. По Санкт-Петербургу, где эксперимент стартовал в октябре 2019 года, такой кампании не было. Однако даже без неё прирост составил 26 тысяч туристов к середине ноября, добавила директор АТОР.

