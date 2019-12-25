В АТОР назвали «революционным» грядущее введение электронных виз
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на брифинге в НСН рассказала, что введение электронных виз вместо обычных может увеличить спрос иностранных туристов на 30%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказала об основных тенденциях на туристическом рынке и его перспективах в следующем году, а также высказалась по поводу запланированного на 2021 год введения в России электронных виз.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН заявила, что практическую отмену виз в России будет невозможно переоценить.
«Для нашего рынка это очень важная, фактически революционная история», - считает эксперт.
Введение электронных виз по всей России гарантирует рост спроса.
«Даже не по осторожным, а по пессимистичным прогнозам наших аналитиков, рост спроса может составить более 30% по тем рынкам въездного туризма, которые в предварительном списке – а это 53 страны. Из них много азиатских, есть европейские страны», - заявила Ломидзе в ходе выступления в пресс-центре НСН.
По ее словам, 2020 год должен стать годом активного информирования мирового сообщества о том, что в Россию можно будет приехать по электронной визе. По Санкт-Петербургу, где эксперимент стартовал в октябре 2019 года, такой кампании не было. Однако даже без неё прирост составил 26 тысяч туристов к середине ноября, добавила директор АТОР.
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