В Астане прошли концерты, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы

В столице республики Казахстан Астане прошли концерты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы. Одними из самых запоминающихся стали концерт российского певца Дмитрия Маликова и новогодние представления от московской Усадьбы Деда Мороза.

В рамках Дней Москвы также состоялись деловые завтраки, встречи и форумы. В первый день, 2 декабря, прошел деловой завтрак для федераций спорта Казахстана с презентацией «Всемирных игр дружбы». Далее московская делегация приняла участие в деловом форуме Креативные города «Астана-Москва», где выступал министр правительства Москвы, глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.

По его словам, объем товарооборота Москвы с Казахстаном за первые шесть месяцев 2024 года составил $3,7 млрд.

«За 10 лет обрабатывающая промышленность Москвы увеличила объем производства на 80%. За последний год инвестиции в промышленность и малые и средние предприятия увеличились почти в два раза. В столице также активно развиваются микроэлектроника, строительство, аэрокосмическая промышленность, нанотехнологии и автомобилестроение. В Москве также более 90 городских инициатив работают при помощи искусственного интеллекта», — отметил Черёмин.

Завершилось проведение Дней Москвы в Астане представлением Московской усадьбы Деда Мороза и показом детского спектакля «Новогодние приключения Бармалея».

