В Астане прошли концерты, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы
В столице республики Казахстан Астане прошли концерты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы в рамках Дней Москвы. Одними из самых запоминающихся стали концерт российского певца Дмитрия Маликова и новогодние представления от московской Усадьбы Деда Мороза.
В рамках Дней Москвы также состоялись деловые завтраки, встречи и форумы. В первый день, 2 декабря, прошел деловой завтрак для федераций спорта Казахстана с презентацией «Всемирных игр дружбы». Далее московская делегация приняла участие в деловом форуме Креативные города «Астана-Москва», где выступал министр правительства Москвы, глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
По его словам, объем товарооборота Москвы с Казахстаном за первые шесть месяцев 2024 года составил $3,7 млрд.
«За 10 лет обрабатывающая промышленность Москвы увеличила объем производства на 80%. За последний год инвестиции в промышленность и малые и средние предприятия увеличились почти в два раза. В столице также активно развиваются микроэлектроника, строительство, аэрокосмическая промышленность, нанотехнологии и автомобилестроение. В Москве также более 90 городских инициатив работают при помощи искусственного интеллекта», — отметил Черёмин.
Завершилось проведение Дней Москвы в Астане представлением Московской усадьбы Деда Мороза и показом детского спектакля «Новогодние приключения Бармалея».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восьмиклассник напал на учеников в школе Краснодарского края
- В «Руспродсоюзе» исключили влияние мандаринов из Абхазии на цены
- СМИ: Лукашенко пригласил Путина к себе домой
- Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев
- Мирная жительница была ранена в Шебекино при атаке дрона ВСУ
- Бывший глава МИД Турции назначен на пост генсека ОБСЕ
- Суд в Курской области заочно арестовал украинскую журналистку
- С рэпера Гуфа сняли электронный браслет
- СМИ: Цены на печатные книги в начале 2025 года вырастут на 7–10%
- СМИ: ЕС третий раз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru