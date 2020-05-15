В Архангельской области и НАО открыт сбор предложений по объединению

Начался сбор предложений от жителей Архангельской области и Ненецком автономном округе по созданию нового региона на основе объединения. Об этом сообщил глава рабочей группы в Архангельской области по подготовке предложений по образованию нового субъекта федерации Виталий Фортыгин на первом установочном заседании, передает ТАСС.

Фортыгин подчеркнул, что предложения будут собираться несколькими способами, чтобы гарантировать максимальный охват мнений населения. Оставить свои предложения жители двух регионов могут на специальном сайте создаёмновыйрегион.рф. Информацию также можно передать через ящики в администрациях муниципалитетов.

Ещё один способ – направить письмо в Общественную палату субъекта. Кроме того, предложения лично будут принимать все участники рабочих групп обоих регионов.

На этой неделе временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении образования нового субъекта федерации путём слияния двух. Окончательно вопрос будет решён на референдуме. По данным Центризбиркома, голосование может состояться в сентябре текущего года.

