В Аргентине против врача Марадоны выдвинули обвинения в смерти футболиста
Аргентинская прокуратура предъявила обвинения личному врачу экс-игрока игрока и бывшего тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны по делу о смерти экс-футболиста.
Ранее стало известно, что суд постановил провести обыск в доме и клинике Леопольдо Луке, доктора скончавшейся звезды мирового футбола Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.
Прокуроры намерены выяснить, не был ли футболист лишен необходимой помощи и было ли тем самым совершено убийство, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru