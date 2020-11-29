В Аргентине против врача Марадоны выдвинули обвинения в смерти футболиста

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения личному врачу экс-игрока игрока и бывшего тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны по делу о смерти экс-футболиста.

Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне

Ранее стало известно, что суд постановил провести обыск в доме и клинике Леопольдо Луке, доктора скончавшейся звезды мирового футбола Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.

Прокуроры намерены выяснить, не был ли футболист лишен необходимой помощи и было ли тем самым совершено убийство, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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ТЕГИ:АргентинаОбвинениеМарадона
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