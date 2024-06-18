В App Store появилось новое приложение для клиентов Сбербанка

Как отметили в банке, пользователи-владельцы телефонов с операционной системой iOS могут установить безопасную программу «Умный Онлайн» для доступа к «СберБанк Онлайн». Организация призвала установить приложение как можно скорее.

В Сбербанке подчеркнули, что со временем старые версии «Сбербанк Онлайн» перестанут работать, до конца года будет прекращена поддержка версий приложения 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3, 14.11.

Между тем из App Store удалили приложение российского видеохостинга Rutube, пишет Ura.ru.

