В Англии напомнили о необходимости избавиться от банкнот 20 и 50 фунтов до 30 сентября

В Англии напомнили гражданам о необходимости избавиться от банкнот 20 и 50 фунтов до 30 сентября, пишет Independent.

«У потребителей есть всего 100 дней, чтобы потратить бумажные банкноты старого образца на сумму 16 миллиардов фунтов стерлингов, прежде чем они перестанут быть законным платежным средством», - пишет издание.

Отмечается, что в обращении остаются миллионы банкнот в 20 и 50 фунтов стерлингов. С 1 октября в стране могут использоваться только более новые полимерные версии.

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