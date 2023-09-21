В Алтуфьево началось строительство жилого дома по реновации
В районе Алтуфьево начали строить жилой дом для переселения по программе реновации, ведутся работы по разработке котлована и устройству монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Об этом рассказал и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что дом находится по адресу Проезд Черского, з/у 21Б. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Дом будет односекционным, а на подземном уровне расположится паркинг. Фасады здания будут выполнены из навесных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят корзины для кондиционеров. Всего в доме будет 216 квартир – 56 однокомнатных, 133 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. При этом семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.
Первый этаж будет нежилым, там расположатся объекты коммерческого, социального и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будет холл с лифтами, а также, в частности, комната для хранения колясок и зона для почтовых ящиков. Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла будут на одном уровне с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан.
Кроме того, прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, там установят площадки для спортивных занятий и детских игр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru