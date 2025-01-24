В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты
Аэропорты Нижнекамска, Уфы и Казани вернулись к обычному режиму работы после снятия ограничений на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку четыре самолета: три борта, которые выполняли рейсы в Казань и один самолет, следовавший в Уфу.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, экипажи самолетов и авиадиспетчеры принимали все необходимые для этого меры.
В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли попытки атаковать российские города беспилотниками. В Минобороны РФ отчитались, что был сбит 121 беспилотник. Эта атака БПЛА стала самой массовой после 14 января, когда Киев выпустил 180 беспилотников, 146 из них – вне зоны СВО, передает «Радиоточка НСН».
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