В Абхазии за четыре дня изъяли около 200 аппаратов для добычи криптовалюты

Кучуберия отметил, что сотрудники СГБ обнаружили и изъяли 194 единицы оборудования для майнинга в период с 10 по 13 декабря.

Уточняется, что мероприятия проводились в Очамчырском, Гудаутском, Гагрском районах и городе Сухум.

Ранее Бганба сообщал о проблеме майнинга в стране и подчеркивал, что намерен обратиться к и.о. президента Бадре Гунба и парламенту с тем, чтобы в республике был введен режим ЧС в энергетике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



