В Абакане объявлен траур по погибшему в ДТП мэру
Администрация Абакана объявила траур в связи с гибелью в автомобильной катастрофе мэра города Николая Булакина.
«По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур», - цитирует RT сообщение городской администрации.
Всем организациям Абакана рекомендовали отменить либо перенести праздники и развлекательные мероприятия, сообщает РЕН ТВ.
Булакин погиб 14 октября в результате ДТП недалеко от деревни Топольки Красноярского края. Внедорожник градоначальника вылетел в кювет и врезался в дерево. В полиции позже сообщили, авария могла произойти из-за сердечного приступа у мэра.
Как уточняет Газета.ру, Булакина похоронят на территории храма.
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