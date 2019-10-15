В Абакане объявлен траур по погибшему в ДТП мэру

Администрация Абакана объявила траур в связи с гибелью в автомобильной катастрофе мэра города Николая Булакина.

«По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в Абакане объявлен траур», - цитирует RT сообщение городской администрации.

Всем организациям Абакана рекомендовали отменить либо перенести праздники и развлекательные мероприятия, сообщает РЕН ТВ.

Булакин погиб 14 октября в результате ДТП недалеко от деревни Топольки Красноярского края. Внедорожник градоначальника вылетел в кювет и врезался в дерево. В полиции позже сообщили, авария могла произойти из-за сердечного приступа у мэра.

Как уточняет Газета.ру, Булакина похоронят на территории храма.

