В 2025 году в Казани откроется крупнейший в стране реабилитационный центр для лиц с ОВЗ
В этом году в Казани откроется крупнейший в стране реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Он станет составной частью единого комплекса «Ярдэм», в который уже входит спортивный центр и школа обучения письму и чтению по системе Луи Брайля.
В строящемся здании площадью три тысячи квадратных метров появится специализированный бассейн с гидравлическим подъемником, учебные классы, медицинский блок с процедурными кабинетами и другие помещения для реабилитации инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Центр возводится в рамках городской программы по формированию условий для комфортной жизни лиц с ОВЗ «Добрая Казань».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru