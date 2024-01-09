В 2023 году в центре Москвы продано 212 помещений в подвалах и на цокольных этажах

Более 200 коммерческих помещений на цокольных и подвальных этажах в центре столицы реализовано на торгах в этом году. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, спрос на такую недвижимость в центре стабильно выше из-за большей деловой и потребительской активности: за год инвесторы приобрели здесь на торгах 212 помещений.

На втором месте по популярности – Западный округ, где реализовано 170 лотов. На третьем – Северный. Там на торгах продано 75 объектов.

