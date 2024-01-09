В 2023 году в центре Москвы продано 212 помещений в подвалах и на цокольных этажах
29 декабря 202316:14
Более 200 коммерческих помещений на цокольных и подвальных этажах в центре столицы реализовано на торгах в этом году. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, спрос на такую недвижимость в центре стабильно выше из-за большей деловой и потребительской активности: за год инвесторы приобрели здесь на торгах 212 помещений.
На втором месте по популярности – Западный округ, где реализовано 170 лотов. На третьем – Северный. Там на торгах продано 75 объектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР назвал Турцию, Таиланд и Шри-Ланку главными направлениями для путешествий
- Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три года
- ВОЗ: В секторе Газа в настоящее время частично функционируют 15 больниц из 36
- Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта
- Началась работа над следующей частью Cyberpunk 2077
- Правительство РФ утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
- В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному
- Блогер Сергей Косенко оправдался за ролик с бросанием сына в сугроб
- Минфин намерен ввести ограничение на вывоз золота из России
- Три человека пострадали после удара БПЛА по ТЭК в Орле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru