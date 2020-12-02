В 2021 году в московском метро заработает система распознавания лиц
Система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в московском метро начнет работать в следующем году. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире "Эха Москвы".
По словам Лискутова, система сможет распознавать даже лица, закрытые защитной маской. Глава дептранса подчеркнул, что метрополитен будет отвечать за биометрическое оборудование, ответственность за персональные данные пользователей будет лежать на банках.
Начальник транспортного ведомства также анонсировал ряд изменений в работе транспорта Москвы. По данным Лискутова, пробную версию единой билетной системы Москвы и Подмосковья запустят уже в декабре. Он также сообщил о том, что водители наземного транспорта больше не будут продавать проездные билеты.
Глава дептранса рассказал о транспортном мультиприложении Maas, которое будет сотрудничать с каршеринговыми компаниями и официальными сервисами проката велосипедов и самокатов. По информации Лискутова, в ноябре число пользователей прокатных велосипедов выросло на 116%. Также встроить свою деятельность в городскую транспортную систему смогут крупные агрегаторы такси.
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