Южная Корея уведомила Россию о задержании подозреваемого в кибермошенничестве россиянина
Южная Корея передала в посольство России уведомление о задержании гражданина РФ, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.
Отмечается, что россиянина задержали 25 мая по запросу Соединенных Штатов, он содержался в СИЗО в Сеуле. До рассмотрения судом Южной Кореи запроса об экстрадиции задержанного сотрудники консульства поддерживали контакт с ним и его семьей, пишет Газета.ру.
По итогам слушаний суд удовлетворил ходатайство США о выдаче россиянина, 15 октября его экстрадировали в Атланту (штат Джорджия).
Как отметили в посольстве РФ, дипмиссия продолжит дальнейшее содействие россиянину в США.
Ранее Минюст сообщил об экстрадиции россиянина Владимира Дунаева из Южной Кореи в США. Дунаев обвиняется в преступной деятельности в составе транснациональной киберпреступной группировки. По версии американской стороны, россиянин имеет отношение к созданию пакета программного обеспечения для вымогательства Trickbot, отмечает RT.
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