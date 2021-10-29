Южная Корея уведомила Россию о задержании подозреваемого в кибермошенничестве россиянина

Южная Корея передала в посольство России уведомление о задержании гражданина РФ, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Отмечается, что россиянина задержали 25 мая по запросу Соединенных Штатов, он содержался в СИЗО в Сеуле. До рассмотрения судом Южной Кореи запроса об экстрадиции задержанного сотрудники консульства поддерживали контакт с ним и его семьей, пишет Газета.ру.

По итогам слушаний суд удовлетворил ходатайство США о выдаче россиянина, 15 октября его экстрадировали в Атланту (штат Джорджия).

Как отметили в посольстве РФ, дипмиссия продолжит дальнейшее содействие россиянину в США.

Ранее Минюст сообщил об экстрадиции россиянина Владимира Дунаева из Южной Кореи в США. Дунаев обвиняется в преступной деятельности в составе транснациональной киберпреступной группировки. По версии американской стороны, россиянин имеет отношение к созданию пакета программного обеспечения для вымогательства Trickbot, отмечает RT.

