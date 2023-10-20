Уже шесть тысяч россиян вернулись из Израиля с 9 октября

Порядка шести тысяч человек вернулись с 9 октября из Израиля в Россию. Такую статистику обнародовало министерство иностранных дел России. Там подчеркнули, что из еврейского государства по-прежнему можно вылететь регулярными авиарейсами.

Как уточнили на Смоленской площади, можно также улететь из Ливана, Иордании и других стран региона. В МИД призвали россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток. Тем, кто уже находится там, необходимо избегать районов с повышенным риском, следить за сообщениями российских представительств и рекомендациями местных властей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что сейчас ведётся работа по определению граждан России, которые хотят уехать из сектора Газа. Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) готовится к проведению там наземной операции. Она может занять не меньше года, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» израильский политолог Саймон Ципис.

