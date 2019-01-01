Уже этим летом в Бибирево завершится благоустройство «Парка Света»

Более 160 парков и скверов будет благоустроено в 2019 г. в Москве в рамках программы «Мой район». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству одного из таких районных парков - «Парка света» в Бибирево, который как следует из доклада мэру префекта СВАО города Москвы сдадут уже к середине июля.



Работы по благоустройству в парке проводятся в рамках программы «Мой район». По словам Сергея Собянина, в этом году в рамках этой программы правительство Москвы благоустроит 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы.



Сергей Собянин поручил контролировать эксплуатацию будущих объектов.



«Важно сделать качественно, чтобы так не получилось, что подсветите, а потом через две недели развалится. <...> Важно не только сделать, но и качественно эксплуатировать», - подчеркнул Сергей Собянин.



В ходе осмотра работ по благоустройству парка Сергей Собянин пообщался с жителями района, отметив, что город заинтересован в совместной с горожанами работе над перспективными планами благоустройства территоий.



«В этом году мы сконцентрировались на спальных районах. В этом году делаем 160 парков такого плана. Прошу вас позаниматься. В этом году должны выработать перспективную концепцию благоустройства на ближайшие пять лет. Это непростая работа, нужно сделать ее вместе с жителями. Мы вам дадим архитекторов, дизайнеров, чтобы они предложили свое видение, но вместе с вами отработали эту концепцию»,- сказал градоначальник.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, работы по благоустройству парка были начаты в апреле этого года. Свое название - «Парк Света» - новая озелененная территория получила благодаря запланированному необычному освещению и в связи с близким расположением храма («Свет души») и роддома («свет будущего»).



Необычное освещение станет главной «фишкой» нового места отдыха. Помимо 170 новых фонарей, в центральной части «Парка Света» установят качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. В парке появится и собственный «волшебный лес» - площадка тихого отдыха со стоящими между деревьев светодиодными фигурами, на которые можно будет присесть.



Вокруг одной из площадок для воркаута с современным спортивным оборудованием, расположенной в центре парка (всего в парке будет три таких площадки), будет установлено светодиодное ограждение. Светиться в парке будут и скамейки.



Также в парке обустроят площадку для воркаута, игровые площадки, велодорожки, площадку для выгула собак, высадят 37 деревьев и более 3 тысяч кустарников. Кроме того, будет проведена промывка фасадов 15 зданий, выходящих в новый парк.



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К настоящему времени выполнены работы по устройству тротуара вдоль ул. Костромская, ведется устройство дорожно-тропиночной сети, оснований под детские и спортивные площадки.

