«Ужас», «бред», «плакать хочется». Сериал «Сваты» на украинском разочаровал зрителей
Пользователи Сети раскритиковали украинский дубляж сериала «Сваты», который «украинизирован» по нормам закона о государственном языке: с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Зрители оставили гневные комментарии насчёт украинской озвучки на сайте телеканала «1+1».
«Совсем уже???? СВАТЫ на мове? Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию!!! Этот бред, слушать не возможно!» - пишет один из поклонников сериала.
«Сваты - украинский дубляж. Серьёзно? Нет, ну правда, аж плакать хочется. Не знаю, как еще выразить свои чувства...прилично. Лет 10 смотрим и тут приплыли», - вторит ему другая зрительница.
«Ужас. Всё было прекрасно настоящий голос актёров эмоции а тут вот это прям слушать не хочется. Испортили вечер», - жалуются пользователи (отсутствие пунктуации сохранено – прим. Ред.).
«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», - пишут в комментариях. Кроме того, телеканалу предлагают перевести на украинскую мову советский фильм «Бриллиантовая рука».
«Сваты» - сериал производства студии «Квартал 95», сооснователем которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым
- Режим ЧС ввели в Карелии из-за лесных пожаров
- Мэр украинского Днепра оказался космическим туристом
- «Дают показания». Хинштейн рассказал подробности по делу главы ГИБДД Ставрополья
- «Ужас», «бред», «плакать хочется». Сериал «Сваты» на украинском разочаровал зрителей
- СМИ: в московских супермаркетах опустели прилавки
- В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
- Замначальника Ставропольского УГИБДД задержали в Москве
- Песков прокомментировал ситуацию с производством вакцин от COVID-19
- Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru