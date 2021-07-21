«Ужас», «бред», «плакать хочется». Сериал «Сваты» на украинском разочаровал зрителей

Пользователи Сети раскритиковали украинский дубляж сериала «Сваты», который «украинизирован» по нормам закона о государственном языке: с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.

Зрители оставили гневные комментарии насчёт украинской озвучки на сайте телеканала «1+1».

«Совсем уже???? СВАТЫ на мове? Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию!!! Этот бред, слушать не возможно!» - пишет один из поклонников сериала.

«Сваты - украинский дубляж. Серьёзно? Нет, ну правда, аж плакать хочется. Не знаю, как еще выразить свои чувства...прилично. Лет 10 смотрим и тут приплыли», - вторит ему другая зрительница.

«Ужас. Всё было прекрасно настоящий голос актёров эмоции а тут вот это прям слушать не хочется. Испортили вечер», - жалуются пользователи (отсутствие пунктуации сохранено – прим. Ред.).

«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», - пишут в комментариях. Кроме того, телеканалу предлагают перевести на украинскую мову советский фильм «Бриллиантовая рука».

«Сваты» - сериал производства студии «Квартал 95», сооснователем которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

