Утверждено обвинительное заключение по делу Шамсутдинова, убившего сослуживцев

Прокуратура Читинского гарнизона приняла решение утвердить обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве солдатом Рамилем Шамсутдиновым восьми человек в воинской части в Забайкальском крае. Как сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев в соцсетях, защита только что получила этот документ.

Как уточнил Тугушев, обвинительное заключение ему вручили в военной прокуратуре Московского гарнизона. Такое же обвинительное заключение было направлено накануне самому обвиняемому военнослужащему в следственный изолятор Читы.

Дело будет рассматривать Второй окружной военный суд Восточного военного округа. Дата предварительного заседания будет определена в течение 14 дней с момента поступления материалов в суд, уточняет Ura.ru.

ЧП случилось 25 октября 2019 года. В результате стрельбы, открытой солдатом – срочником, восемь военнослужащих были убиты, в том числе, офицеры, двое получили ранения. Шамсутдинов был призван на воинскую службу из Тюменской области летом прошлого года.

Обвиняемый объяснил свой поступок систематическими издевательствами со стороны сослуживцев. Сам он был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях, по которому обвиняемый в издевательствах получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.

