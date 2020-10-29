Мишустин утвердил состав комиссии по русскому языку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. В ее задачи войдет выработка государственной языковой политики и единых требований к словарям и справочникам, сообщается на сайте правительства.

Председателем комиссии назначен министр просвещения Сергей Кравцов. Также в состав вошли ректоры СПбГУ и МГУ Николай Кропачев и Виктор Садовничий, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, заместитель гендиректора ТАСС Андрей Соколов и другие.

Заседания комиссии планируется проводить не реже двух раз в год. В ближайшее время члены комиссии соберутся с целью проведения экспертизы правил орфографии и пунктуации и определят единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик по русскому языку.

Создание комиссии по русскому языку поручил президент РФ Владимир Путин весной 2020 года.





