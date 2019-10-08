Уткин пообещал обсудить с Канделаки свою импотенцию

Спортивный комментатор Василий Уткин и его бывшая начальница, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки снова рассорились в социальных сетях. Перепалку начал Уткин, разместив на своей странице в Instagram видео с девушкой в форме сборной Колумбии. «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в Телеграме», – спортивный комментатор в посте.

Канделаки в ответ тоже молчать не стала и заявила в своём телеграм-канале, что у одинокого мужчины в возрасте Уткина либо нетрадиционная ориентация, либо проблемы с потенцией, предложив во втором случае посоветовать комментатору хорошего врача.

В эфире НСН Уткин отказался отвечать на выпад Канделаки в СМИ, однако обещал продолжить перепалку в социальных сетях.

«Я не хочу ничего комментировать. Но буду обсуждать это в своих социальных сетях», - заявил Уткин.

Когда в 2015 году стало известно, что Канделаки возглавит только что созданный «Матч ТВ», журналистка заявила о своём намерении выстраивать редакцию телеканала «с нуля». Её слова задели Василия Уткина, так как именно он 20 лет проработал на спортивных каналах «НТВ-Плюс», на базе которых и создавался «Матч ТВ». Комментатор посчитал, что для него такие высказывания унизительны, и объявил о своём уходе.

