Утечку данных с портала госуслуг начали проверять специалисты Минкомсвязи

В Минкомсвязи сообщили о начале проверки возможных утечек данных с портала госуслуг после соответствующих публикаций в СМИ. По предварительной информации, все системы ресурса работают в штатном режиме.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», - цитирует РИА Новости представителя Минкомсвязи.

Ранее, 29 декабря в газете «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные DeviceLock размещена информация о том, что в публичном доступе неизвестными опубликованы персональные данные пользователей портала госуслуг одного субъектов РФ. Причиной утечки названа ошибка в настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, кто продает банкам персональные данные россиян.



