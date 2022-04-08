Utair планирует впервые открыть прямые рейсы из Грозного в Баку и Ереван
Российский авиаперевозчик Utair планирует впервые открыть прямые рейсы по маршрутам Грозный - Баку и Грозный - Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и связи Чечни Рамзана Черхигова.
Как планируется, выполнение рейсов начнется в мае текущего года. В авиакомпании отметили, что в настоящее время соответствующая заявка подана в Росавиацию.
Также в планах авиаперевозчика увеличить с 2 до 5 в неделю число рейсов в Стамбул. Кроме того, в компании отметили, что ведутся активные переговоры о восстановлении перелетов в Дубай и Египет.
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