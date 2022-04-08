Utair планирует впервые открыть прямые рейсы из Грозного в Баку и Ереван

Российский авиаперевозчик Utair планирует впервые открыть прямые рейсы по маршрутам Грозный - Баку и Грозный - Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и связи Чечни Рамзана Черхигова.

Как планируется, выполнение рейсов начнется в мае текущего года. В авиакомпании отметили, что в настоящее время соответствующая заявка подана в Росавиацию.



Также в планах авиаперевозчика увеличить с 2 до 5 в неделю число рейсов в Стамбул. Кроме того, в компании отметили, что ведутся активные переговоры о восстановлении перелетов в Дубай и Египет.





