Установлены личности не вставших во время гимна в школе Нальчика родителей

В Нальчике установили людей, не вставших во время гимна России в школе №33, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения региона.

К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства. Отмечается, что среди школьников не выявили не проявлявших уважение к гимну. Ребенок, который закрывал уши во время его звучания, был дошкольником.

5 июля на появившиеся кадры из школы обратил внимание депутат Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий назвал произошедшее неуважительным отношением к одному из государственных символов России. Законодатель направил запрос в компетентные органы.

