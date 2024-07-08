Установлены личности не вставших во время гимна в школе Нальчика родителей
В Нальчике установили людей, не вставших во время гимна России в школе №33, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения региона.
К родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства. Отмечается, что среди школьников не выявили не проявлявших уважение к гимну. Ребенок, который закрывал уши во время его звучания, был дошкольником.
5 июля на появившиеся кадры из школы обратил внимание депутат Госдумы Андрей Картаполов. Парламентарий назвал произошедшее неуважительным отношением к одному из государственных символов России. Законодатель направил запрос в компетентные органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru