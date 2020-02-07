«Успеть за 60 минут»: Врач рассказал о правилах дневного сна

Отдых днём может восполнить дефицит сна только в том случае, если он продолжается не более 45-60 минут. Как пишут «Аргументы и Факты», об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. По словам специалиста, если, к примеру, человек провёл бессонную ночь, а затем днём поспал 3-4 часа, то режим сна у него будет сбит – следующая ночь также будет бессонной.

Что касается людей, работающих по ночам, то им Роман Бузунов рекомендовал ложиться спать сразу после возвращения домой.