«Успеть за 60 минут»: Врач рассказал о правилах дневного сна
Отдых днём может восполнить дефицит сна только в том случае, если он продолжается не более 45-60 минут. Как пишут «Аргументы и Факты», об этом заявил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. По словам специалиста, если, к примеру, человек провёл бессонную ночь, а затем днём поспал 3-4 часа, то режим сна у него будет сбит – следующая ночь также будет бессонной.
Что касается людей, работающих по ночам, то им Роман Бузунов рекомендовал ложиться спать сразу после возвращения домой.
Между тем, ранее НСН рассказала, почему бессонные ночи опасны для здоровья. По словам руководителя программы «СТОП-инсульт», врача-ангионевролога Евгения Широкова, отказ от сна может повлечь срыв суточных сердечных ритмов и повысить риск поражений для сосудов. Особенно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых людей.
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